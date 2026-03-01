Israel greift weiter im Libanon an

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat erneut in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Mindestens sechs Einschläge waren über Beirut zu hören, wie dpa-Reporterinnen meldeten.

Nach ersten Berichten lokaler Medien wurde ein Gebäude in direkter Nähe des proiranischen Fernsehsender Al-Majadin getroffen. In der Gegend befindet sich auch die iranische Botschaft. Der Sender musste zwischenzeitlich den Sendebetrieb einstellen.

Die israelische Armee teilte mit, auf ein weiteres hochrangiges Mitglied der Hisbollah gezielt zu haben. Das Militär erklärte darüber hinaus, auch im Südlibanon mehr als 70 Einrichtungen der Hisbollah angegriffen zu haben.

Ziel der Angriffe waren auch Filialen der Vereinigung Al-Kard Al-Hassan, einem Finanzinstitut und einer Art Bank der Hisbollah. Die Angriffe darauf seien abgeschlossen, hieß es.

Zudem sei eine aus dem Libanon abgefeuerte Drohne abgefangen worden. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht. Auch zu Opferzahlen im Libanon gab es zunächst keine offiziellen Angaben./arj/DP/nas