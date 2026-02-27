DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.167 -0,9%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Israel greift Ziele im Herzen von Teheran an

01.03.26 10:16 Uhr

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Erneut hat es in der iranischen Hauptstadt Teheran laute Explosionen gegeben. Die israelische Armee teilte mit, man greife "Ziele des iranischen Terrorregimes im Herzen von Teheran an". Einwohner berichteten, es handele sich offenbar um Angriffe im Stadtzentrum.

Die israelische Armee gab an, sie habe im Verlauf des vergangenen Tages großangelegte Angriffe im Iran ausgeführt, "um die Lufthoheit herzustellen und den Weg nach Teheran zu ebnen".

Die israelische Armee hatte am Samstag bei einem Angriff in Teheran nach eigenen Angaben Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Die Revolutionsgarden des Landes kündigten daraufhin Vergeltung an./str/DP/zb