DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9100 +1,2%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.979 +0,1%Euro1,1573 -0,1%Öl88,76 -0,4%Gold4.191 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 adidas A1EWWW BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt Iran-Angriffe ab: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich stabil -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Ölpreise fallen -- Oracle, OHB, Rheinmetall, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann
PEPE-Coin: Das ist der Konkurrent von Dogecoin & Co. PEPE-Coin: Das ist der Konkurrent von Dogecoin & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israel: Haben von Trump Zusicherungen bei möglichen US-Iran-Deal bekommen

12.06.26 05:40 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Angesichts einer möglichen Einigung der USA mit dem Iran auf ein Rahmenabkommen hat die israelische Regierung nach eigenen Angaben von Washington die Zusicherung bekommen, dass israelische Sicherheitsinteressen bei einem späteren Deal berücksichtigt werden. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte am späten Abend mit, US-Präsident Donald Trump habe zugesagt, dass ein endgültiges Abkommen mit Teheran die Entfernung des vom Iran angereicherten Urans sowie den Abbau der iranischen Anlagen zur Urananreicherung umfassen werde.

Trump habe Netanjahu auch zugesichert, dass eine Vereinbarung auch Irans Herstellung von Raketen einschränken sowie Teherans Unterstützung seiner Stellvertreter in der Region beenden werde. Gemeint sind damit unter anderem die palästinensische Terrororganisation Hamas sowie die libanesische Hisbollah-Miliz.

Israel ist an den Verhandlungen nicht beteiligt

Den Angaben zufolge sprachen Trump und Netanjahu am Abend miteinander über eine "sich abzeichnende Absichtserklärung" zwischen den USA und dem Iran zur Aufnahme von Verhandlungen. Israel sei daran nicht beteiligt, stellte Netanjahus Büro klar.

Allgemein wird erwartet, dass so ein Rahmenabkommen den Grundstein für vertiefte Verhandlungen über die großen Streitpunkte legen würde. Seit Wochen gibt es Bemühungen, eine solche Vereinbarung zu erreichen. Trump hat nun Fortschritte bei den Verhandlungen mit dem Iran verkündet und von der Möglichkeit einer Unterzeichnung am Wochenende gesprochen.

Das iranische Atomprogramm ist einer der Hauptpunkte im Konflikt mit den USA und Israel. Israel sieht sich dadurch in seiner Existenz bedroht. Der Iran hat dem jüdischen Staat immer wieder mit Vernichtung gedroht. Die politische Führung des Irans beteuerte zugleich, dass sie nicht nach Atomwaffen strebe. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und viele Staaten waren jedoch in den vergangenen Jahren besorgt, dass Teheran immer näher an den Punkt rückte, solche Kernwaffen herstellen zu können./cir/DP/zb