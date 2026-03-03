DAX24.749 -2,1%Est505.995 -2,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 +4,7%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,2%Euro1,1707 -0,6%Öl78,61 +8,4%Gold5.395 +2,2%
Israel: Hisbollah-Chef Naim Kassim ist Angriffsziel

02.03.26 10:01 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israel hat den Chef der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz bei Angriffen im Libanon im Visier. Naim Kassim sei unter iranischem Druck zum Angriff auf Israel übergegangen, schrieb der israelische Verteidigungsminister Israel Katz auf der Plattform X. Die Hisbollah werde einen hohen Preis für ihren Angriff auf Israel zahlen.

Die Hisbollah hat in der Nacht mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Israel greift seitdem Ziele im Libanon an. Die Schiitenmiliz begründete ihren Angriff mit der Tötung des obersten Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, bei einem israelischen Luftangriff am Samstag in Irans Hauptstadt Teheran.

Kassim ist der Nachfolger von Hassan Nasrallah, den Israel im September 2024 bei einem Angriff im Libanon getötet hatte./cir/DP/stw