DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 -2,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.222 +0,6%Euro1,1551 -0,6%Öl92,69 +8,5%Gold5.171 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Safe Haven trotz Nahostkrise unter Druck: Analyst zweifelt an Goldrally und rät zu diesem Investment Safe Haven trotz Nahostkrise unter Druck: Analyst zweifelt an Goldrally und rät zu diesem Investment
Hebt die Novo Nordisk-Aktie jetzt ab? Pharmakonzern und Hims & Hers beenden Streit und arbeiten zusammmen Hebt die Novo Nordisk-Aktie jetzt ab? Pharmakonzern und Hims & Hers beenden Streit und arbeiten zusammmen
Israel meldet Angriff auf Irans Zentrale für Raketenangriffe

08.03.26 21:14 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben das Hauptquartier der Luftwaffe der Revolutionsgarden in der iranischen Hauptstadt Teheran zerstört. Von dort aus seien die iranischen Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Israel und andere Länder der Region organisiert und gesteuert worden, sagte Armeesprecher Effie Defrin bei einer Online-Pressekonferenz. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen und iranische Stellen äußerten sich nicht.

Seit dem Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar hat der Iran nach eigenen Angaben mindestens 500 ballistische Raketen, Marschflugkörper sowie mehr als 2.000 Kampfdrohnen vor allem auf Israel abgeschossen. Aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar und die Türkei meldeten zahlreiche Angriffe des Irans./ro/DP/zb