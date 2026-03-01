DAX23.304 -1,2%Est505.631 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 +3,9%Nas22.118 -1,2%Bitcoin59.386 +3,6%Euro1,1583 +0,4%Öl101,7 +9,0%Gold5.095 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israel setzt Angriffe im Libanon fort

09.03.26 14:07 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Das israelische Militär setzt seine Angriffe im Libanon fort. Seit dem Morgen waren Augenzeugenberichten zufolge mindestens 11 Angriffe in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut zu hören. Die israelische Armee hatte zuvor angegeben, Filialen der Vereinigung Al-Kard Al-Hassan in der Gegend anzugreifen. Es handelt sich dabei um ein Finanzinstitut und eine Art Bank der Hisbollah.

Wer­bung

Das Gesundheitsministerium in Beirut gab in einem vorläufigen Bericht an, dass bei den Angriffen bisher mindestens eine Person getötet wurde. 12 weitere seien verletzt worden, hieß es weiter. Seit der jüngsten Eskalation sind im Libanon bisher rund 400 Menschen getötet worden.

Auch im Südlibanon setzte die israelische Armee ihre Angriffe nach libanesischen Angaben fort. Die Hisbollah reklamierte ihrerseits erneut mehrere Angriffe auf israelische Ziele für sich. Nach Angaben der Miliz sollen unter anderem Raketen in Richtung eines Luftstützpunkts in Haifa abgefeuert worden sein.

Ein israelischer Armeesprecher sagte, die Hisbollah habe bisher hunderte Raketen und Drohnen gegen israelische Zivilisten im Norden des Landes eingesetzt. Die Angriffe aus dem Süden des Libanons bewiesen, dass die Miliz sich nicht wie vereinbart von dort zurückgezogen habe./arj/DP/nas