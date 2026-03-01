DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 -7,6%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.687 -3,9%Euro1,1618 +0,1%Öl92,51 +9,7%Gold5.166 +1,6%
Israel setzt Angriffe im Libanon fort - mehrere Tote

06.03.26 21:42 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Bei landesweiten israelischen Angriffen im Libanon auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz sind nach libanesischen Angaben am Freitag erneut mehrere Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium meldete, dass bei einem Angriff in Nabi Sheet im Osten des Landes neun Menschen getötet wurden. 17 weitere seien verletzt worden. Von Israels Militär gab es dazu zunächst keine Angaben.

Bei weiteren Angriffen in der Hauptstadt Beirut wurden nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet. Drei weitere seien verletzt worden.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah feuert seit dem vergangenen Wochenende wieder regelmäßig Raketen auf israelische Ziele ab. Das israelische Militär reagiert seitdem mit umfangreichen Luftangriffen im Libanon. Im Laufe des Tages flog Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben vor allem in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Angriffe, weitere Attacken meldete die Armee nicht.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete darüber hinaus von einem Angriff auf Madschdal Schams im Süden des Landes. Dabei seien neun Menschen getötet worden. Die Opfer gehörten demnach alle einer Familie an. Die meisten von ihnen waren Frauen und Kinder.

Aus Sicherheitskreisen hieß es zudem, dass auch ein Posten der UN-Beobachtermission Unifil unter israelischen Beschuss geraten sei. Dabei soll es Opfer gegeben haben. Details waren zunächst jedoch nicht bekannt. Auch Unifil selbst äußerte sich zunächst nicht. Zunächst war nicht klar, woher der Beschuss kam. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen.

Zuvor hatte das libanesische Gesundheitsministerium bereits gemeldet, dass seit der jüngsten Eskalation im Libanon mehr als 200 Menschen im Land getötet wurden./arj/DP/jha