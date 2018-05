Israel setzt Anhänger von Atomabkommen mit Iran unter Druck

- von Stephen Farrell und Lesley Wroughton

Tel Aviv/Washington/Berlin (Reuters) - Westliche Staaten haben zurückhaltend auf neue Vorwürfe Israels gegen den Iran reagiert.

In den von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu präsentierten Hinweisen sahen Vertreter der USA, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens am Dienstag keinen Bruch des Atomabkommens mit dem Iran von 2015. Während die europäischen Unterzeichnerstaaten keinen Grund für einen Kurswechsel sahen, bekräftigte US-Präsident Donald Trump seine grundsätzlichen Bedenken an dem Abkommen. Er will bis zum 12. Mai entscheiden, ob er neue Sanktionen gegen den Iran verhängt und das Abkommen damit faktisch aufkündigt. Am Montagabend hatte Netanjahu Videos, Fotos und Grafiken vorgestellt, die zeigen sollen, dass der Iran entgegen seinen Beteuerungen ein Atomwaffenprogramm unterhalten habe. Iran wies die Vorwürfe umgehend zurück.

US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, die Unterlagen belegten frühere Lügen der iranischen Regierung, nie an der Entwicklung von Atomwaffen gearbeitet zu haben. Übereinstimmend mit Vertretern anderer westlicher Regierungen urteilte der ehemalige CIA-Chef aber auch, ein Beleg für eine Verletzung des Atomvertrags von 2015 gehe daraus nicht hervor. Trump bekräftigte seine Kritik, der Vertrag sei ein "furchtbares Abkommen für die USA". Der Iran werde nach sieben Jahren - dann läuft der Atomvertrag aus - wieder Atomwaffen entwickeln können. Dann würden sich Netanjahus Enthüllungen bewahrheiten.

Deutschland und Frankreich erklärte übereinstimmend, die von Netanjahu vorgestellten Unterlagen müssten zwar noch untersucht werden, aber schon jetzt stehe fest, dass sie die Notwendigkeit des Atomabkommens von 2015 bestätigten. "Klar ist, dass die internationale Gemeinschaft Zweifel daran hatte, dass der Iran ein ausschließlich friedliches Atomprogramm verfolgte", sagte ein deutscher Regierungssprecher. Aus diesem Grund sei das Atomabkommen geschlossen worden mit einem "präzedenzlos tiefgreifendes und robustes Überwachungssystem" der IAEO. Es sei essenziell, dass die Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) das Einhalten überprüfen könne. Die IAEO lehnte am Dienstag zunächst eine Bewertung der Unterlagen ab.

Irans Außenminister Dschavad Sarif sprach auf Twitter von "alten Vorwürfen", mit denen sich die IAEO bereits befasst habe.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte, aus den Unterlagen von Netanjahu ergebe sich bislang keine Verletzung des Abkommens von 2015. Auch der britische Außenminister Boris Johnson plädierte dafür, nicht an dem Atomvertrag mit dem Iran zu rütteln. Allerdings müssten auch die Bedenken der USA und anderer Verbündeter berücksichtigt werden. Das französische Außenministerium erklärte, die israelischen Informationen könnten eine Beleg für die Notwendigkeit sein, vom Iran Zusicherungen zu erhalten, sich längerfristig an seine 2015 für zehn Jahre gemachten Zusagen zu halten.

NETANJAHU: IRAN VERSTECKT UNTERLAGEN ZU ATOMPROGRAMM

In seiner im Fernsehen übertragenen Präsentation stellte Netanjahu Materialen vor, die nach seinen Angaben aus einem iranischen Geheimarchiv stammten. "100.000 geheime Unterlagen" bewiesen, dass die iranische Führung mit ihrer Beteuerung gelogen habe, nicht nach Atomwaffen zu streben. Bis 2003 habe der Iran an einem Projekt mit dem Codenamen "Amad" zum Bau von Atombomben gearbeitet. Selbst nach dem internationalen Atomabkommen habe der Iran sein Wissen über Kernwaffen zu erhalten und mehren versucht. Zudem hätte der Iran nach dem Abkommen von 2015 alle bisherigen Aktivitäten auf den Tisch legen müssen.

Netanjahu zufolge versteckte die iranische Führung die Dokumente zu seinem Atomwaffenprogramm an einem geheimen Ort in Teheran. Israel verfüge über Kopien dieser Unterlagen und werde sie anderen Staaten und der IAEO zur Verfügung stellen. Israel sieht im Iran einen seiner gefährlichsten Gegner in der Region. Dessen früherer Präsident Mahmud Ahmadinedschad hatte mit der Auslöschung Israels gedroht. Durch den syrischen Bürgerkrieg hat der Iran seinen Einfluss an den Grenzen Israels ausbauen können, da es mit von ihm gesteuerten schiitischen Milizen zu den wichtigsten Unterstützern des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zählt.

Trump pocht auf eine Revision des Atomvertrages. Andernfalls droht er damit, einseitig Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zu verhängen. Der Regierung in Teheran hat erklärt, neue Sanktionen als Aufkündigung des Atomvertrages zu werten.

2015 hatte die sogenannte Sechsergruppe - USA, Russland, China, Deutschland, Großbritannien und Frankreich - nach jahrelangen Verhandlungen ein Abkommen mit dem Iran erreicht, in dem sich die iranische Republik zu IAEO-Kontrollen seiner Atomanlagen sowie den Verzicht auf eine Atombomben-fähige Urananreicherung verpflichtete. Im Gegenzug stellte die Staatengruppe ihre Sanktionen gegen das unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten leidende Land ein. Der Vertrag hat eine zehnjährige Laufzeit. Trump sieht in ihm einen großen Fehler, weil er das iranische Raketenprogramm außer Acht lasse und die Bedingungen für Kontrollbesuche von Waffeninspektoren nicht genau definiere.