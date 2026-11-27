Israel Shipyards Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Israel Shipyards Industries hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,64 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,360 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Israel Shipyards Industries 458,6 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 424,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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