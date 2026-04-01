DAX23.978 -0,2%Est505.817 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +2,6%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.924 +1,2%Euro1,1702 -0,1%Öl114,8 +3,2%Gold4.569 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 Allianz 840400 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen
GSK-Aktie fällt trotz überraschend starkem Start des Pharmakonzerns ins Jahr GSK-Aktie fällt trotz überraschend starkem Start des Pharmakonzerns ins Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israel und Hisbollah greifen einander wieder gegenseitig an

29.04.26 11:19 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Im Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz gilt eigentlich derzeit eine Feuerpause - es gibt aber weiterhin Gewalt. Bei einem israelischen Luftangriff in der Nacht seien fünf Mitglieder einer Familie im Süden des Landes getötet worden, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Demnach wurde ein Gebäude getroffen. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht.

Die NNA meldete zudem weitere israelische Luftangriffe in der Stadt Bint Dschubail, berichtete aber zunächst nicht über Opfer. Der Ort gilt als Hochburg der Hisbollah.

Israel: Hisbollah-Drohne auf dem Weg nach Israel abgefangen

Israels Armee meldete am Vormittag wieder Drohnenbeschuss der Schiitenorganisation aus dem Nachbarland. Eine Drohne sei abgefangen worden, ehe sie nach Israel dringen konnte. In einem israelischen Grenzort heulten die Warnsirenen. Das israelische Militär teilte mit, es habe in mehreren Fällen Abwehrraketen in Richtung "eines verdächtigen Flugobjekts" abgefeuert, das jeweils in der Nähe israelischer Soldaten im Südlibanon identifiziert worden sei. Sie warf der vom Iran unterstützten Miliz vor, gegen die Waffenruhe-Vereinbarung zu verstoßen.

Am späten Dienstagabend hatte Israels Armee zudem mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter eines Ingenieurbüros, das im Auftrag des Verteidigungsministeriums im Südlibanon tätig sei, dort getötet worden sei. Israelischen Berichten zufolge kam er bei einem Drohnenangriff der Hisbollah ums Leben. Demnach halft der Mann dabei, Infrastruktur der Miliz zu zerstören. Die Hisbollah reklamierte den Angriff in Bint Dschubail für sich und sagte, Ziel sei ein israelischen Bulldozer gewesen, der Häuser abgerissen habe.

Israelischen Angaben zufolge sollen alle Häuser in grenznahen Dörfern im Südlibanon zerstört werden. Israel will eigenen Angaben nach verhindern, dass die Hisbollah die Gebäude für ihre Zwecke nutzt und von dort aus etwa Angriffe auf Israel ausführt. Kritiker halten dagegen, dass die systematische Zerstörung ganzer Dörfer Kriegsverbrechen darstellen./cir/DP/mis