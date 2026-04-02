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Israel und Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an

04.04.26 12:36 Uhr

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah dauern an. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete am Morgen einen israelischen Drohnenangriff im Südlibanon mit zwei Toten. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht.

Das libanesische Gesundheitsministerium meldete zudem elf Verletzte bei israelischen Luftangriffen im Süden des Landes in der Nacht. Demnach soll es dabei auch Schäden an einem Krankenhaus gegeben haben. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für die Angriffe.

Neue Angriffe der israelischen Armee auf Beiruts Süden

In der Nacht hatte die israelische Armee hatte neue Bombardements auf Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut verkündet. Augenzeugen berichteten von insgesamt sieben Angriffen in den südlichen Vororten der Stadt. Diese gelten als Hochburg der Hisbollah, sind aber auch dicht besiedeltes Wohngebiet. Israels Armee hatte die Bewohner bereits mehrfach zur Flucht aufgerufen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

Hisbollah feuert Geschosse auf Israel

Am Morgen und Vormittag feuerte die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz erneut Geschosse auf den Norden Israels. Dort gab es Raketenalarm. Zuvor war israelischen Medien zufolge eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete in einem Ort nahe der Grenze explodiert. Dabei wurden Häuser und Autos beschädigt. Die Hisbollah reklamierte mehrere Raketenangriffe auf das Nachbarland für sich.

Israel: Hisbollah-Rakete hat Blauhelmsoldaten verletzt

Israels Armee warf weiterhin der Hisbollah vor, dass es eine ihrer Raketen gewesen sei, die am Freitag an einem UN-Posten explodiert sei und drei Blauhelmsoldaten teils schwer verletzt habe. Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon./cir/DP/zb