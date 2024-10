Israel: Waffen-Tunnel von Syrien in den Libanon zerstört

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Flugausfälle und Verzögerungen am Frankfurter Flughafen. Recordati kauft Sanofis Enjaymo-Rechte für eine knappe Milliarde Dollar. Geglücktes IPO: Springer Nature-Aktie zieht nach Börsendebüt an. Spirit Airlines angeblich kurz vor Insolvenzantrag. EuGH fällt Urteil über Facebooks Datenverarbeitung. BYD, NIO & Co.: EU macht Weg für Autozölle für China frei. RBC senkt Stellantis auf 'Sector Perform'.