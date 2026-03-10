DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +2,5%Nas22.696 +1,4%Bitcoin59.247 +3,4%Euro1,1637 +0,9%Öl89,98 -3,6%Gold5.137 +0,6%
Israel: Wieder Ziele der iranischen Regierung angegriffen

09.03.26 22:07 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe hat Armeeangaben zufolge erneut militärische Ziele der iranischen Regierung angegriffen. In der Hauptstadt Teheran sei eine Kommandozentrale der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden und in Isfahan eine Stätte zur Herstellung und Lagerung von Waffen getroffen worden, hieß es in einer Armeemitteilung. Zudem hätten israelische Kampfjets in der Gegend der Stadt Schiras weitere Stellungen ins Visier genommen. Die Angriffe seien inzwischen abgeschlossen.

Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandsabteilung der iranischen Revolutionsgarden. Laut Israels Armee sind sie auch für Waffenlieferungen in die gesamte Region zuständig.

Israels Armee teilte am Abend außerdem mit, sie habe in der Nacht zuvor im Iran sechs wichtige Militärflugplätze angegriffen. Dabei seien unter anderem iranische Kampfhubschrauber zerstört worden. Diese Angriffe beeinträchtigten Irans Möglichkeiten, gegen Israels Luftwaffe vorzugehen und sich wieder aufzurüsten, teilte das israelische Militär weiter mit. Irans Führung habe die Flugplätze auch für die Bewaffnung von Milizen wie die Hisbollah im Libanon genutzt.

Der Iran feuerte am Abend derweil wieder Raketen Richtung Israel. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht./cir/DP/mis