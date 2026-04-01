Der heimische Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende ohne grosse Ausschläge starten. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken -- Volkswagen im Fokus DHL: HV soll Unternehmensstruktur-Vereinfachung zustimmen. Geely: Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg. Verbraucherpreise ziehen an: Energie verteuert sich kräftig. Ölpreise zeigen sich kaum verändert. Goldpreis: Zweiter Wochengewinn in Folge möglich. Iberdrola: Versorger baut Anteil an Neoenergia auf 98 Prozent aus.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung