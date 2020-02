Spannungen zwischen Israel und Palästinensern erneut verschärft

Gaza-Stadt (Reuters) - Die Spannungen zwischen Israel und radikalen Palästinensern haben sich wieder verschärft.

Extremisten feuerten am Montag erneut vom Gazastreifen aus zahlreiche Raketen auf israelische Grenzorte. Menschen flüchteten in Schutzräume. Berichte über Opfer gab es nicht. Das israelische Militär reagierte mit Dutzenden Luftangriffen auf den Gazastreifen. Die Auseinandersetzungen folgten auf eine Reihe von Zwischenfällen am Sonntag, darunter ein Angriff der israelischen Luftwaffe auf mutmaßliche Stellungen der radikalen Palästinensergruppe Islamischer Dschihad am Rande der syrischen Hauptstadt Damaskus gegen Mitternacht. Nach palästinensischen Angaben kamen dabei zwei Extremisten ums Leben. Israels Vereidigungsminister Naftali Bennett sprach sogar von "sechs Terroristen", die binnen 24 Stunden getötet worden seien.

Einer davon sei umgekommen, als er versucht habe, an Israels Grenzzaun zum Gazastreifen Sprengstoff zu platzieren, teilte das israelische Militär mit. Über die sozialen Medien wurden Videoaufnahmen verbreitet, auf denen offenbar zu sehen ist, wie die Leiche eines Extremisten an einer israelischen Militärplanierraupe baumelt - wohl um sie abzutransportieren. Im Gazastreifen sorgten die Bilder für einen Aufruhr und schürten Forderungen nach Vergeltung.