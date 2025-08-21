Israelische Firma übernimmt griechischen Rüstungsbauer

ATHEN (dpa-AFX) - Der griechische Rüstungshersteller Elvo ist vollständig von einem israelischen Konsortium übernommen worden. Wie die Athener Tageszeitung "Ta Nea" berichtet, erwarb das Unternehmen SK Group im August 2025 auch die bislang verbliebenen 21 Prozent der Unternehmensanteile vom griechischen Staat. Elvo gilt als größter Fahrzeugbauer des Landes. Produziert werden vor allem gepanzerte Militär- und Polizeifahrzeuge. Das Unternehmen war in der Vergangenheit unter anderem an der Montage deutscher Leopard-Panzer beteiligt.

Rüstungsunternehmen aus der Insolvenz geholt

Die Elvo (Hellenic Vehicle Industry) war 2014 in die Insolvenz gegangen und wurde daraufhin vom griechischen Staat übernommen. In einem ersten Schritt hatte das israelische Konsortium 2020 bereits 79 Prozent der Anteile übernommen. Angaben zum Preis der jetzt erworbenen restlichen 21 Prozent wurden nicht gemacht. Man habe zum Ziel, Elvo zu einem internationalen Produktions- und Exportzentrum von strategischer Bedeutung auszubauen, teilte die SK Group mit.

Militärische Kooperation mit Israel

Die militärische Zusammenarbeit zwischen Griechenland und Israel hat sich in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert. Beide Länder pflegen eine enge sicherheitspolitische Partnerschaft, auch vor dem Hintergrund angespannter Beziehungen zur Türkei. Insbesondere im östlichen Mittelmeer kooperieren Israel und Griechenland zunehmend; dort setzt Griechenland unter anderem israelische Systeme zur Luftabwehr ein./tt/DP/jha