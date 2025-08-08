DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.552 +1,5%Euro1,1636 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 BASF BASF11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
Top News
Vor Alaska-Treffen: Ukraine und EU setzen klare Grenzen Vor Alaska-Treffen: Ukraine und EU setzen klare Grenzen
Kryptokurse am Sonntagvormittag Kryptokurse am Sonntagvormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israelische Gegner des Gaza-Kriegs stürmen Live-Sendung

10.08.25 10:23 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Als Protest gegen die geplante Ausweitung des Gaza-Kriegs haben israelische Friedensaktivisten eine Live-Sendung im Fernsehen gestürmt. Während einer Abstimmung in der Show "Big Brother" sprangen mehrere junge Menschen mit weißen T-Shirts mit der Aufschrift "Wir verlassen Gaza" plötzlich auf die Bühne und setzten sich dort demonstrativ auf den Boden. "Das Volk fordert: Stellt das Feuer ein!", riefen sie immer wieder, während sie von Sicherheitsleuten weggetragen wurden.

Wer­bung

Die Organisation Standing Together, die sich für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt, reklamierte die Protestaktion für sich. "Während nur eine Autostunde von den Studios von "Big Brother" entfernt Geiseln ihrem Schicksal überlassen werden und Kinder an Hunger sterben, berichten die Medien dem Volk nicht, was in Gaza geschieht, und suggerieren den Bürgern, alles sei wie gewohnt", teilte die Organisation auf ihrer Facebook-Seite mit.

Aufruf zum Stopp des Gaza-Kriegs

Wenn die israelische Regierung die Geiseln im Stich lasse "und den Vernichtungs- und Aushungerungsfeldzug in Gaza im Namen eines messianischen Traums von Eroberung und Besiedlung fortsetzt - kann man nicht zur Tagesordnung übergehen", hieß es weiter in der Mitteilung. Der Krieg könne nur gestoppt werden, "wenn wir alle unsere eigene Routine unterbrechen", forderten sie. "Wir müssen verhindern, dass die Regierung ihre Kriegspläne, die uns allen schaden, fortsetzt - und sie jetzt stoppen."/le/DP/zb