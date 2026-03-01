DAX24.608 -2,7%Est505.983 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 +3,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.894 ±0,0%Euro1,1697 -0,7%Öl79,09 +9,1%Gold5.386 +2,0%
Israelisches Militär: bisher 600 Stellungen im Iran angegriffen

02.03.26 14:51 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Seit Beginn des Angriffs gegen den Iran am Samstag hat die israelische Luftwaffe nach Angaben eines Militärsprechers mehr als 600 Stellungen im Iran angegriffen. Darunter seien mehr als 20 Ziele iranischer Militärführer, mehr als 150 Boden-Boden-Raketen und über 200 iranische Luftverteidigungssysteme, hieß es in einer Mitteilung. Im Libanon seien bisher mehr als 30 Hisbollah-Ziele angegriffen worden.

Die pro-iranische Miliz im Libanon hatte mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Aus dem Iran wurden zahlreiche Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert, aber auch auf US-Ziele in den Golfstaaten.

Bisher seien mehr als 110.000 israelische Reservisten in Vorbereitung für Kämpfe an mehreren Fronten mobilisiert worden, hieß es weiter./czy/DP/nas