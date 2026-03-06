DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.107 +0,4%Euro1,1618 ±-0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Israels Armee: Al-Kuds-Kommandeure in Beirut angegriffen

08.03.26 09:00 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Armee hat nach eigenen Angaben in der libanesischen Hauptstadt Beirut einen "präzisen Angriff" auf Kommandeure der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden durchgeführt. Die Kommandeure des sogenannten Libanon-Korps hätten Terroranschläge auf Israel vorbereitet, teilte die Armee in der Nacht mit.

Nach libanesischen Angaben hatte Israels Militär gezielt ein Zimmer eines Luxushotels in Beirut angegriffen. Nach vorläufigen Angaben des Gesundheitsministeriums wurden dabei mindestens vier Menschen getötet und acht weitere Personen verletzt. Sicherheitskreisen zufolge war eines der Todesopfer ein iranischer Staatsbürger.

In der Mitteilung der israelischen Armee wurden keine Angaben zum genauen Ort des Angriffs gemacht. Es hieß nur, dass Teheran die Zivilbevölkerung im eigenen Land wie auch im Libanon als menschliche Schutzschilde zur Vorbereitung von Terrorakten missbrauche.

Das Libanon-Korps der Al-Kuds-Brigaden fungiere als Bindeglied zwischen der vom Iran unterstützen libanesischen Hisbollah-Miliz und der Führung in Teheran. Die Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden sind de facto die Militäreinheit des Irans im Ausland. Ihre Aufgabe ist es, die dem Iran nahestehenden politischen Gruppen im Ausland zu unterstützen./ln/DP/mis