Israels Armee berichtet von Dutzenden getöteten Terroristen in Gaza

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei Einsätzen im Gazastreifen Dutzende Terroristen getötet und eine große Menge an Waffen gefunden. Das Militär teilte am Sonntag mit, die Marine habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, von dem aus bewaffnete Palästinenser Truppen attackiert hätten. Man habe so "die Bedrohung entfernt", hieß es in der Stellungnahme. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

"In Daradsch Tuffah im nördlichen Gazastreifen haben israelische Soldaten 15 Terroristen ausgeschaltet", teilte die Armee weiter mit. In einem Gebäude der islamistischen Hamas seien Uniformen und verschiedene Waffen gefunden worden.

Das "Wall Street Journal" berichtete am Sonntag, nach einer Schätzung der US-Geheimdienste sei es Israel bislang nur gelungen, 20 bis 30 Prozent der Hamas-Kämpfer zu töten. Damit sei Israel noch weit entfernt von seinem Ziel einer Zerstörung der islamistischen Organisation. Die USA gingen davon aus, dass die Hamas genug Munition habe, um Israel und israelische Truppen in Gaza noch monatelang anzugreifen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf nicht genannte US-Regierungsbeamte, die einen entsprechenden Bericht der Geheimdienste bestätigten. Die Hamas versucht demnach auch, ihre Polizeikräfte in Teilen der Stadt Gaza wieder aufzubauen.

Die US-Regierung habe daher ihre Erwartungen an die Kriegsziele heruntergestuft, von einer Zerstörung der Hamas zu einer Abschwächung der Sicherheitsbedrohung. Das Ziel der Hamas sei lediglich, den Krieg zu überleben. Den US-Schätzungen zufolge habe die Hamas vor dem Krieg zwischen 25 000 und 30 000 Kämpfer gehabt, abgesehen von Tausenden Polizeikräften.

Israel geht nach eigenen Angaben davon aus, dass bisher rund 9000 Terroristen im Gazastreifen getötet wurden. Auslöser des Gaza-Kriegs war ein beispielloser Überfall der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober im Süden Israels, bei dem 1200 Menschen getötet und rund 250 Geiseln entführt wurden. Auf das schlimmste Massaker in seiner Geschichte reagierte Israel mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Seither sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 25 000 Menschen getötet worden. Nach UN-Angaben handelt es sich bei rund 70 Prozent davon um Frauen und Minderjährige./le/DP/he