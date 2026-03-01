DAX23.491 +0,2%Est505.727 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7900 +3,2%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.259 +1,1%Euro1,1442 +0,1%Öl106,2 +2,2%Gold5.000 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg
Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet heute Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israels Armee bestätigt 'begrenzte' Bodeneinsätze im Libanon

16.03.26 07:34 Uhr

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen "begrenzte und gezielte Bodeneinsätze" im Süden des Nachbarlands Libanon begonnen. Ziel seien in der Gegend aktive Hisbollah-Mitglieder sowie die Infrastruktur der Miliz, teilte Israels Armee am Morgen mit. Die Einsätze am Boden seien "Teil umfassenderer Verteidigungsmaßnahmen", um die Einwohner im angrenzenden Nordisrael zu schützen.

Wer­bung

Die "Times of Israel" hatte bereits am Wochenende berichtet, dass israelische Bodentruppen bei Kämpfen im Südlibanon Dutzende Milizionäre der irantreuen Hisbollah getötet hätten. Israels Verteidigungsministerium bestätigte den Bericht auf Anfrage. Zudem seien Waffenlager, ein Kommandozentrum und Beobachtungsposten der Hisbollah zerstört worden.

Im Libanon herrscht die Sorge vor einer größeren Bodenoffensive Israels in dem Land. Nach Darstellung des Nachrichtenportals "Axios" will Israel das gesamte Gebiet südlich des Litani-Flusses einnehmen, um die militärische Infrastruktur der Hisbollah zu zerschlagen./cir/DP/zb