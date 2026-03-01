DAX24.676 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +6,0%Nas22.609 -0,3%Bitcoin58.662 +5,0%Euro1,1703 -0,6%Öl78,72 +8,6%Gold5.340 +1,2%
Israels Armee-Chef droht Hisbollah mit 'vernichtendem Schlag'

02.03.26 16:25 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Generalstabschef Ejal Zamir hat der libanesischen Hisbollah-Miliz mit einem "vernichtenden Schlag" gedroht. Das israelische Militär werde seinen Einsatz nicht beenden, solange "die Bedrohung aus dem Libanon" nicht beseitigt sei, sagte Zamir Armeeangaben zufolge bei einer Lagebesprechung. Israel werde weiterhin auf die im Rahmen eines Waffenruhe-Abkommens vereinbarten Entwaffnung der vom Iran unterstützten Miliz pochen, so der israelische Armeechef.

Zamir rief die zuständigen Kommandeure der Armee zugleich dazu auf, alle ihnen zur Verfügung stehenden Kräfte für die Verteidigung und Offensive zu nutzen, also konkret "Boden-, Feuer-, Luft- und Seefähigkeiten". Gerichtet an die Menschen im Norden des Landes, der an den Libanon grenzt, sagte er, Israels Armee kontrolliere den Luftraum des Nachbarlandes und werde jede erkannte Bedrohung beseitigen. "Wir werden diesen Einsatz nicht nur damit beenden, dass der Iran getroffen worden ist, sondern auch damit, dass Hisbollah einen vernichtenden Schlag erleidet", so der israelische Armeechef.

Die Schiitenorganisation hatte zuvor als Vergeltung für die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei Raketen Richtung Israel abgefeuert./cir/DP/nas