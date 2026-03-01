Israels Armee: Entwarnung nach Raketenangriff aus dem Iran

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel ist nach Militärangaben in der Nacht erneut aus dem Iran mit Raketen angegriffen worden. In Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten die Sirenen. Inzwischen dürfe die Bevölkerung die Schutzräume jedoch wieder verlassen, nachdem zuvor die Luftabwehr im Einsatz war, teilte die Armee mit. Die Menschen sollten sich jedoch weiter in der Nähe der Schutzräume aufhalten. Der Iran feuert trotz der massiven amerikanisch-israelischen Angriffe auf das Land weiter Raketen auf Israel./ln/DP/zb