Israels Armee: Evakuierung der Stadt Gaza 'unvermeidlich'

27.08.25 16:50 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Vor der geplanten Umquartierung der Einwohner der Stadt Gaza laufen nach Angaben eines israelischen Militärsprechers die Vorbereitungen für das umstrittene Vorhaben. Es seien bereits Vorkehrungen für die Einrichtung humanitärer Hilfszentren getroffen und Zelte geliefert worden, schrieb Militärsprecher Avichai Adraee in arabischer Sprache auf X.

Außerdem würden Wasserleitungen und andere Infrastruktur vorbereitet. "Die Evakuierung der Stadt Gaza ist unvermeidlich", hieß es weiter. Israels Regierung plant die Einnahme der Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens, in der sich rund eine Million Menschen aufhalten sollen. Diese sollen in Zeltlagern im Süden untergebracht werden.

Der Armeesprecher richtete sich in seinem Post an alle Bewohner im nördlichen Gazastreifen. Jede Familie, die in den Süden umziehe, werde "umfangreiche humanitäre Hilfe" erhalten.

Gerüchte, wonach es im Süden kaum Platz für die Unterbringung der umquartierten Menschen gebe, wies Adraee zurück. Im Süden des Gazastreifens stünden "weitläufige freie Flächen" zur Verfügung, wie etwa in den zentralen Flüchtlingslagern und der "humanitären Zone" in Al-Mawasi. Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder die katastrophalen Bedingungen dort./rme/DP/stw