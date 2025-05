Israels Armee fängt Drohne aus dem Jemen ab

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat eine Drohne abgefangen, die aus dem Jemen kam. Laut Militär handelte es sich um ein Flugobjekt, das aus östlicher Richtung kam und von der Luftwaffe gestoppt wurde. Zuvor waren laut Armee Warnsirenen zu hören. Übereinstimmenden Berichten israelischer Medien zufolge stammte die Drohne von den Huthi, einer vom Iran unterstützten Miliz im Jemen.

Die Huthi hatten sich am Dienstagabend grundsätzlich zu einer Waffenruhe mit den USA bereiterklärt - unter der Bedingung, dass sich auch Washington daran hält. Ihre Haltung gegenüber Israel bleibt jedoch unverändert feindlich.

Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greifen die Huthi Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an - als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas. Am Sonntag schlug erstmals ein Huthi-Geschoss in der Nähe des internationalen Flughafens bei Tel Aviv ein. Die israelische Luftwaffe reagierte darauf mit massiven Luftangriffen auf Ziele der Miliz im Jemen./le/DP/jha