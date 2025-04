Israels Armee meldet erneuten Beschuss aus Gaza

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israel ist nach Angaben der Armee erneut aus dem umkämpften Gazastreifen beschossen worden. Die Luftwaffe habe das Geschoss im eigenen Luftraum abgefangen, teilte die Armee am späten Abend mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Zuvor hatte es nahe der Grenze zum abgeriegelten Küstengebiet Raketenalarm gegeben. Ein Sprecher der Armee rief nach dem Beschuss Bewohner in ausgewiesenen Stadtteilen von Nuseirat im Zentrum Gazas in arabischer Sprache auf, auszuweichen. Man werde jeden Ort, von wo aus Raketen abgefeuert werden, mit voller Wucht angreifen.

Israels Truppen sind dabei, in Gaza-Stadt im Norden des Küstenstreifens die sogenannte "Sicherheitszone" weiter auszubauen, wie ein Armeesprecher zuvor bekannt gab. Dutzende Terroristen der islamistischen Hamas seien getötet und Beobachtungsposten zerstört worden. Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor eine Ausweitung des Militäreinsatzes in Gaza angekündigt. Die Armee soll nach seinen Angaben umfangreiche Gebiete in dem abgeriegelten Küstenstreifen erobern, die zu israelischen "Sicherheitszonen" werden sollen./ln/DP/zb