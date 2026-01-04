DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +0,5%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.560 +1,9%Euro1,1519 +0,1%Öl115,1 +0,5%Gold4.532 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot - Nikkei sackt ab -- Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich
Top News
Historische Bewertung bei NVIDIA-Aktie: Günstiger als der S&P 500 - Ist das die ultimative Kaufgelegenheit? Historische Bewertung bei NVIDIA-Aktie: Günstiger als der S&P 500 - Ist das die ultimative Kaufgelegenheit?
Ceconomy-Aktie in Grün: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich Ceconomy-Aktie in Grün: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israels Armee setzt Angriffe in Teheran fort

30.03.26 06:18 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe setzt ihre Angriffe im Iran fort. Es werde "militärische Infrastruktur" in der iranischen Hauptstadt Teheran attackiert, teilte die Armee am frühen Morgen ohne nähere Angaben mit. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, das US-Militär habe "viele seit langem verfolgte Ziele" im Iran angegriffen und zerstört. Israel und die USA hatten ihren gemeinsamen Krieg gegen die Islamische Republik vor gut einem Monat begonnen./ln/DP/zb