Israels Armee: Weiterer Hamas-Kommandeur getötet

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben einen weiteren Brigadekommandeur der islamistischen Terrororganisation Hamas "eliminiert". Wie das Militär mitteilte, sei Samir Abu Junis erst seit zwei Monaten Kommandeur der Hamas-Brigade in Rafah im Süden des Gazastreifens und eine Schlüsselfigur unter den ranghohen Mitgliedern der Hamas gewesen. Die Hamas bestätigte seinen Tod.

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Israels Armee hatte erst vor wenigen Tagen bei einem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis nach eigenen Angaben einen Kommandeur der dortigen Hamas-Brigade und weitere "Terroristen des militärischen Flügels der Hamas" ins Visier genommen. Palästinensischen Angaben zufolge wurden dabei mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt.

Der jetzt getötete Kommandeur habe unter anderem am Wiederaufbau der Terrororganisation und ihrer Brigade in Rafah gearbeitet, die während des Krieges schwere Verluste erlitten hatte, teilte Israels Armee weiter mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Israel: Angriffe gelten ranghohen Hamas-Mitgliedern

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas.

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Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker vom 7. Oktober 2023 gewesen, bei dem Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen rund 1.200 Menschen in Israel getötet und 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt hatten. Im dadurch ausgelösten Gaza-Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 74.600 Palästinenser in dem abgeriegelten Küstenstreifen getötet./ln/DP/zb