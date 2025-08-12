Israels Armee weitet Planungen für Vorgehen in Gaza aus

TEL AVIV /GAZA (dpa-AFX) - Die israelischen Streitkräfte verstärken nach eigener Darstellung ihre Planungen für das Vorgehen im Gazastreifen. Armeechef Ejal Zamir habe bei einer Lagebesprechung angekündigt, dass das Militär in den kommenden Tagen seine operativen Planungen ausweiten werde, teilte die Armee in ihrem Telegram-Kanal mit. So sollten die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die israelischen Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas freikommen und die Herrschaft der Hamas niedergerungen werden könne.

Wer­bung Wer­bung

"Die Diskussion konzentrierte sich auf die gegenwärtige operative Situation und darauf, Pläne für die Fortsetzung der Bodenoffensive im Gazastreifen zu formulieren und vorzubereiten", hieß es.

Israel kontrolliert 75 Prozent des Gazastreifens

Das israelische Sicherheitskabinett unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am frühen Morgen beschlossen, dass das Militär die Stadt Gaza einnehmen soll - womöglich mit dem Ziel, die Kontrolle über das gesamte Küstengebiet zu übernehmen. Israel kontrolliert gegenwärtig nach Medienberichten rund drei Viertel des weitgehend zerstörten Küstenstreifens, in dem insgesamt etwa zwei Millionen Palästinenser leben.

Armeechef Zamir hatte sich zuletzt laut Medienberichten gegen ein Einrücken in die bislang nicht vom israelischen Militär kontrollierten Gebiete ausgesprochen.

Wer­bung Wer­bung

Das israelische Militär hat unter anderem Bedenken, dass dadurch israelische Geiseln gefährdet werden könnten. Nach israelischer Einschätzung befinden sich derzeit noch 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen etwa 20 noch am Leben sein sollen. Zumindest einige von ihnen werden auch in der Stadt Gaza vermutet. Zamir ist als Armeechef an den Beschluss des Sicherheitskabinetts gebunden./gm/DP/jha