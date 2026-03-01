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Israels Außenminister an UN: Hisbollah zu Terrororganisation erklären

25.03.26 17:50 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Außenminister Gideon Saar hat in einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat gefordert, die Angriffe der Hisbollah gegen sein Land zu verurteilen und die proiranische Miliz als Terrororganisation einzustufen. Seit dem 2. März habe die Hisbollah mehr als 3.500 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert, schrieb Saar auf der Plattform X. Die Hisbollah-Angriffe richteten sich gegen dieselben Einwohner, die die Regierung nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 aus Nordisrael evakuiert habe, so Saar. Bereits damals hatte die Hisbollah Gemeinden und zivile Einrichtungen beschossen.

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Der UN-Sicherheitsrat solle von der libanesischen Regierung die Entwaffnung der Hisbollah und anderer bewaffneter Gruppen verlangen, schrieb Saar weiter. Außerdem solle er die Rolle des Iran als Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region thematisieren.

Im Libanon wurden bisher nach Angaben der Katastrophenschutzeinheit der Regierung 3.646 israelische Angriffe gemeldet. Mehr als 1.000 Menschen wurden nach Behördenangaben seit Ausbruch der jüngsten Eskalation im Land bereits getötet./czy/DP/stw