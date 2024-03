Israels Außenminister fordert Druck von Weltsicherheitsrat auf Hamas

NEW YORK (dpa-AFX) - Israels Außenminister Israel Katz hat den Weltsicherheitsrat dazu aufgefordert, äußersten Druck auf die islamistische Hamas zur Freilassung von Geiseln zu machen. "Ich fordere vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, so viel Druck wie möglich auf die Hamas-Organisation auszuüben", sagte Katz am Montag bei einer Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums in New York und sprach vom 174 unschuldigen Leben, die in palästinensischer Hand seien. An die Vereinten Nationen als Organisation gewandt sagte der Politiker: "Bitte geben Sie Ihr Bestes, um diese Hölle auf Erden zu stoppen."

Der Weltsicherheitsrat war zusammengekommen, um über einen vor einer Woche erstmals vorgestellten Bericht zu diskutieren, in dem die UN die israelischen Vorwürfe über sexualisierte Gewalt während des Massakers von Hamas-Terroristen am 7. Oktober als glaubwürdig einstufen./scb/DP/zb