Israels Botschafter: Racheakte in Deutschland möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Israels Botschafter Ron Prosor hält nach den Angriffen auf den Iran Racheakte der iranischen Führung auf deutschem Boden für möglich. "Ich halte bei diesen Terroristen alles für möglich", sagte Prosor der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt, wir müssen uns darauf gut vorbereiten, immer mit einem offenen Auge schlafen." Man müsse "on high alert" (in höchster Alarmbereitschaft) sein.

Prosor bedankte sich bei Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) für die Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen, Schulen, Synagogen und auch an der israelischen Botschaft. "Ich glaube, dass die Bundesregierung das tut, um jüdisches Leben und Einrichtungen zu schützen. Und ich glaube, dass es wichtig ist."/mfi/DP/nas