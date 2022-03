Israels Ex-Regierungschef Netanjahu positiv auf Corona getestet

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ex-Regierungschef Benjamin Netanjahu ist positiv auf Corona getestet worden. Dies bestätigte ein Sprecher der Familie am Mittwoch auf Anfrage. Zuvor hatten israelische Medien darüber berichtet.

Zuletzt war die Zahl der Corona-Neuinfektionen in dem Land mit 9,4 Millionen Einwohnern weiter zurückgegangen. Das israelische Gesundheitsministerium meldete am Mittwoch 6668 neue Fälle. Seit März sind weitere Lockerungen in Kraft getreten - so dürfen erstmals seit Pandemiebeginn ungeimpfte Touristen wieder ohne Sondergenehmigung einreisen und müssen nicht in Quarantäne./arb/DP/ngu