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Israels Heimatschutz kündigt Lockerung von Beschränkungen an

08.04.26 20:36 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Verkündung einer Waffenruhe im Iran-Krieg hat Israels Heimatschutz die Lockerung von Einschränkungen für die Bürger des Landes angekündigt. Von 06.00 Uhr an am Donnerstagmorgen (05.00 Uhr MESZ) sollten in weiten Teilen des Landes wieder normale Aktivitäten erlaubt sein, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Nur für bestimmte Regionen wie den Norden Israels, die nördlichen Golanhöhen sowie den Großraum Tel Aviv sollten noch Beschränkungen für größere Versammlungen gelten.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars hatte berichtet, der Iran erwäge, aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause mit den USA auszusteigen. Hintergrund seien die anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon, berichtet Fars unter Berufung auf eine informierte Quelle. Die Hisbollah gilt als wichtigster Verbündeter Irans in der Region.

Zugleich drohte ein anonymer Militärvertreter Israel demnach mit weiteren Angriffen, sollte die Offensive gegen die Hisbollah weitergehen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte bekräftigt, die Hisbollah sei nicht Teil der Waffenruhe./le/DP/he