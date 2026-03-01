DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.146 -1,2%Euro1,1553 ±-0,0%Öl97,38 +4,0%Gold5.167 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Top News
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick 10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israels Luftangriffe in Teheran schüren Angst vor Chaos

12.03.26 07:49 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Neue Bombardierungen der israelischen Luftwaffe in Irans Hauptstadt Teheran haben Sorgen vor Chaos ausgelöst. Am späten Mittwochabend kam es zu einer der heftigsten Angriffswellen des Krieges, wie Bewohner der Millionenmetropole berichteten. Dabei wurden den Angaben nach erstmals auch Ziele auf offener Straße in der dicht besiedelten Großstadt bombardiert. Mehrere Kontrollposten der iranischen Sicherheitskräfte sollen angegriffen worden sein.

Wer­bung

Rund zehn Sicherheitskräfte seien am Mittwochabend ums Leben gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Es handele sich um eine vorläufige Zahl. Laut der Nachrichtenagentur, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, kam es in Teheran zu mehreren Explosionen sowie zu nicht näher beschriebenen "Zusammenstößen". Die Agentur warf dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad vor, Kräfte in das Land eingeschleust zu haben.

In den nördlichen Stadtgebieten Teherans am Fuß des Albors-Gebirges donnerte am Mittwoch nach Einbruch der Dunkelheit die Flugabwehr, wie Augenzeugen berichteten. Über den Dächern waren zudem Kampfdrohnen zu hören. Ein Bewohner äußerte die Sorge, dass die Luftangriffe Chaos stiften. "Ich habe Angst vor einem Bürgerkrieg", sagte er.

Anfang Januar hatte Irans Sicherheitsapparat Massenproteste im Iran gegen die autoritäre Führung noch brutal niedergeschlagen. Die staatlichen Repressionskräfte, darunter auch die berüchtigten Basdisch-Einheiten, sollen dabei Tausende Demonstranten getötet haben. Aus einigen Häusern riefen Bewohner der Millionenmetropole während der Angriffe wieder Protestslogans. "Tod den Basidsch", war auf Aufnahmen in den sozialen Medien zu hören./arb/DP/jha