DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 -4,5%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.391 -0,5%Euro1,1811 ±-0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 TUI TUAG50 adidas A1EWWW Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Wie viel Verlust bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre Wie viel Verlust bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israels Militär bereitet Mobilisierung von 100.000 Reservisten vor

01.03.26 19:33 Uhr

DOW JONES--Israels Militär bereitet die Einberufung von etwa 100.000 Reservisten vor. Dies wäre eine der größten Mobilisierungen seit dem 7. Oktober 2023. Die Truppen sollen sowohl für Verteidigungs- als auch für Offensivoperationen eingesetzt werden, insbesondere in den Grenzgebieten des Landes. In einer offiziellen Erklärung hieß es, dass die Streitkräfte an allen Außenposten entlang der Grenzen sowie in der Sicherheitszone im Süden Syriens und im Libanon verstärkt würden. Zudem sollen Einheiten zur Sicherung von Grenzgemeinden im Zentrum und Süden Israels sowie entlang der "Gelben Linie" - der Grenze des derzeit vom israelischen Militär kontrollierten Gebiets im Gazastreifen - entsandt werden.

Wer­bung

Bereits am Samstag hatte Israel die Einberufung von 20.000 Reservisten angekündigt, um die bereits 50.000 im Dienst befindlichen Soldaten zu verstärken. Die letzte vergleichbare Mobilmachung fand im August 2025 statt, als 60.000 Reservisten vor der geplanten Offensive in Gaza-Stadt eingezogen wurden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2026 13:34 ET (18:34 GMT)