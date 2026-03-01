DAX24.705 -2,3%Est506.005 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 +5,6%Nas22.606 -0,3%Bitcoin57.875 +3,6%Euro1,1704 -0,6%Öl78,44 +8,2%Gold5.320 +0,8%
Israels Militär gibt Tötung von Hisbollah-Geheimdienstler bekannt

02.03.26 15:50 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zu Montag Hussein Makled, den Chef des Geheimdiensthauptquartiers der pro-iranischen Hisbollah Miliz im Libanon getötet. Wie ein Militärsprecher mitteilte, war Makled für nachrichtendienstliche Arbeit verantwortlich, um Hisbollah-Kämpfer mit Informationen über Israel und das israelische Militär zu versorgen. Das Geheimdiensthauptquartier sei das zentrale Nachrichtendienstorgan der Hisbollah, hieß es.

"Die Terrororganisation Hisbollah hat sich entschieden, dem iranischen Terrorregime beizutreten und wird die Konsequenzen ihres Angriffs auf den Staat Israel tragen müssen", hieß es in der Mitteilung.

Die israelische Luftwaffe hatte am Nachmittag eine neue Angriffswelle gegen Hisbollah-Ziele im Libanon gestartet. Zuvor hatte ein israelischer Militärsprecher Anwohner zur Evakuierung dieser Gebiete aufgefordert.

Israels Generalstabschef Ejal Zamir sagte bei einem Truppenbesuch in Nordisrael, das Militär werde seinen Einsatz nicht beenden "ehe die Bedrohung aus dem Libanon ausgeschaltet ist."/czy/DP/nas