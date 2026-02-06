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Israels Militär ruft Bewohner von Beiruts Vororten zur Flucht auf

01.06.26 16:26 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat die Bewohner der südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut zur Flucht aufgerufen. Ein Armeesprecher erklärte auf der Plattform X in arabischer Sprache, die Menschen sollten ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit verlassen.

Sollte die Hisbollah ihre Angriffe auf israelische Städte und Ortschaften fortsetzen, werde die israelische Armee mit Angriffen auf Ziele in den südlichen Vororten Beiruts reagieren. Es ist der erste Aufruf dieser Art für das Gebiet seit Inkrafttreten einer Waffenruhe Mitte April.

Zuvor hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bereits neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in denen als Dahija bekannten Vororten angekündigt. Seit dem Vormittag flohen viele Anwohner aus dem Gebiet. Die Vororte gelten als wichtiges Einflussgebiet der Hisbollah. Sie sind aber auch ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Viele Gebäude wurden in dem Gebiet in dem aktuellen Krieg bereits zerstört.

Die Lage zwischen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah und Israel hat sich in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt. Trotz Waffenruhe herrscht faktisch Krieg. Die Angriffe auf die Hauptstadt und ihre Vororte hatten im Rahmen der Waffenruhe jedoch nachgelassen./arj/DP/jha