DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.991 -0,2%Euro 1,1204 ±0,0%Öl 116,7 +3,1%Gold 3.994
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Israels Militär vor Parlamentswahl in Alarmbereitschaft

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelischen Streitkräfte sind einem Medienbericht zufolge vor der Parlamentswahl am Dienstag in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Zehntausende Soldaten seien in verschiedenen Landesteilen stationiert worden, berichtete der israelische TV-Sender Kan.

Werbung

Das Militär habe zudem die Luftabwehr verstärkt, obwohl Sicherheitsvertreter die Wahrscheinlichkeit von Raketenangriffen aus dem Iran oder dem Libanon als gering einschätzten. Bei einer Übung heute und morgen wolle die Armee zudem ihre Reaktion auf einen überraschenden Angriff an mehreren Fronten trainieren.

Enges Rennen zwischen Eisenkot und Netanjahu erwartet

Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte sind in Israel am Dienstag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Angesichts der drängenden Probleme des Landes und der tiefen gesellschaftlichen Spaltung gilt die erste Parlamentswahl seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 vielen als die wichtigste in Israels Geschichte.

Jüngsten Umfragen zufolge könnte die Mitte-Partei Jaschar des früheren Militärchefs Gadi Eisenkot knapp als stärkste Kraft in die Knesset einziehen, gefolgt von der rechtskonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Beide Rivalen dürften jedoch Schwierigkeiten haben, eine regierungsfähige Koalition zu bilden.

Werbung

Erste Wahlprognosen am Dienstagabend erwartet

Nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr (MEZ) am Dienstagabend sollen erste Prognosen auf Grundlage von Nachwahlbefragungen veröffentlicht werden. Im Laufe des Abends und der Nacht werden dann erste Hochrechnungen auf Basis bereits ausgezählter Stimmen erwartet.

Mit vorläufigen Endergebnissen rechnet das Wahlkomitee frühestens am Donnerstag. Die offiziellen Ergebnisse sollen acht Tage nach der Wahl veröffentlicht werden. Erfahrungen aus früheren Wahlen zeigen, dass sich die Mehrheitsverhältnisse bis zur vollständigen Auszählung aller Stimmen noch verschieben können.

Regierungsbildung könnte sich hinziehen

Nach der offiziellen Bekanntgabe des Wahlergebnisses hat Staatspräsident Izchak Herzog sieben Tage Zeit, einen Kandidaten mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Zuvor konsultiert er die gewählten Parteien. Der beauftragte Kandidat hat anschließend 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden./le/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.