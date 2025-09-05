DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.551 -0,3%
Israels Militärsprecher: Kontrollieren 40 Prozent von Stadt Gaza

04.09.25 21:35 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach Angaben von Armeesprecher Effie Defrin derzeit etwa 40 Prozent des Gebiets der Stadt Gaza unter Kontrolle. Der Einsatz werde in den kommenden Tagen ausgeweitet und intensiviert, sagte er. "Wir werden den Druck auf die Hamas erhöhen, bis sie endgültig besiegt ist." Die Mobilisierung von Reservisten werde weitergehen.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte im August die Einnahme der Stadt Gaza beschlossen und angekündigt, dazu 60.000 Reservisten zu mobilisieren. Die Einberufung hatte am Dienstag begonnen, nachdem das israelische Militär bereits Einsätze in Vororten von Gaza hatte. Begründet wurden die Pläne mit dem Ziel der Zerschlagung der Hamas und der Eroberung ihrer letzten Hochburgen in Gaza.

Kritik an den Plänen gab es international vor allem wegen der erneuten humanitären Not, wenn die Einwohner Gazas in andere Teile des zerstörten Küstenstreifens fliehen müssen. Angehörige der 48 von der Hamas festgehaltenen Geiseln im Gazastreifen fürchten zudem, dass der Militäreinsatz die Überlebenschancen der Geiseln stark gefährdet. Sie drängen stattdessen auf ein Ende des Krieges und ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln./czy/DP/nas