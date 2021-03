Israels Oppositionsführer Lapid: Wahl ist 'Stunde der Wahrheit'

TEL AVIV (dpa-AFX) - Oppositionsführer Jair Lapid hat die Parlamentswahl in Israel als "Stunde der Wahrheit" für sein Land bezeichnet. "Am Ende haben wir zwei Optionen: Eine starke Zukunftspartei oder eine düstere, gefährliche, rassistische und homophobe Regierung, die Geld von hart arbeitenden Menschen nimmt und sie an jene weitergibt, die nicht arbeiten", sagte der 57-Jährige bei der Stimmabgabe mit seiner Frau Lihi in Tel Aviv. "Eine Regierung, die nicht für jene arbeitet, die dieses Land in Gang halten, Steuern zahlen und in der Armee dienen."

Nach Umfragen wird Lapids Zukunftspartei, die in der politischen Mitte angesiedelt ist, zweitstärkste Kraft nach der rechtskonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Sie setzt sich unter anderem dafür ein, mehr strengreligiöse jüdische Männer zum Wehrdienst zu verpflichten.

Insgesamt sind rund 6,6 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, die Mitglieder der 24. Knesset in Jerusalem zu bestimmen. Wegen der Corona-Krise gelten bei der Abstimmung besondere Sicherheitsregeln. Es ist die vierte Wahl binnen zwei Jahren.

Umfragen zufolge könnte die Regierungsbildung auch diesmal schwierig werden. Netanjahu strebt die Bildung einer Koalition rechter und religiöser Parteien an. Es ist aber unklar, ob er dafür eine Mehrheit sichern kann. Auch für das Anti-Netanjahu-Lager dürfte es schwierig werden, auf die nötige Mehrheit von 61 Abgeordneten im Parlament zu kommen. Damit droht ein Patt, eine weitere Neuwahl im Sommer ist nicht auszuschließen.

Der frühere Fernsehmoderator Lapid konnte zuletzt als kämpferischer Oppositionsführer punkten. Er tritt als liberales Gegenbild zu Netanjahu auf. Seine Zukunftspartei war letztes Jahr aus dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß ausgetreten, weil sie nicht Teil der Netanjahu-Regierung werden wollte. In der Vergangenheit war Lapid Finanzminister unter Netanjahu gewesen, 2014 feuerte ihn dieser jedoch wegen starker Spannungen innerhalb der Regierung. Lapids Frau Lihi ist eine in Israel sehr prominente Schriftstellerin und Zeitungskolumnistin.

Die Ergebnisse der Parlamentswahl in Israel sind nach Angaben der Vorsitzenden des Zentralen Wahlkomitees, Orly Adas, nicht vor Freitag zu erwarten. Sie hoffe, dass man bis zum Morgen etwa 70 Prozent der Ergebnisse in den regulären Wahlstationen sehen könne./le/DP/jha