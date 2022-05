Israels Präsident Herzog besucht Emirate nach Tod des Präsidenten

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Präsident Izchak Herzog besucht am Sonntag die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), um nach dem Tod des langjährigen Präsidenten Chalifa bin Sajid Al Nahjan zu kondolieren. Herzog wolle dem neuen Präsidenten der Emirate und dem Volk im Namen Israels sein Beileid aussprechen, teilte sein Büro am Samstagabend mit. Während des mehrstündigen Besuchs werde Herzog gemeinsam mit anderen Staatschefs den neuen Präsidenten Mohammed bin Sajid treffen.

Chalifa bin Sajid Al Nahjan starb am Freitag im Alter von 73 Jahren. Er stand seit 2004 an der Spitze des Landes und war zugleich Emir von Abu Dhabi, dem größten der sieben Emirate des Landes. 2020 hatte Israel Vereinbarungen mit den Emiraten sowie mit Bahrain geschlossen. Auch Marokko und der Sudan kündigten danach an, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Zuvor unterhielten mit Ägypten und Jordanien nur zwei arabische Staaten diplomatische Beziehungen zu Israel./le/DP/zb