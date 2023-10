Israels Präsident zu Scholz-Besuch: 'Enormer Ausdruck an Solidarität'

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Präsident Izchak Herzog hat den geplanten Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Israel gewürdigt. "Die Tatsache, dass er der erste Regierungschef eines europäischen Landes ist, der uns besucht, ist ein enormer Ausdruck an Solidarität", sagte Herzog am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Scholz sei ein großer Freund Israels. Generell sei die Unterstützung der gesamten deutschen Führung, auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, "unglaublich".

Seit dem Holocaust seien nicht mehr so viele Juden und Jüdinnen an einem Tag getötet worden, sagte Herzog. "Die Bilder, die wir gesehen haben, erinnerten uns an die schrecklichen Tage in der Vergangenheit." Der Besuch von Scholz sei "eine große Botschaft der Hoffnung."

In der vergangenen Woche hatte bereits Außenminister Annalena Baerbock das Land besucht./stz/DP/zb