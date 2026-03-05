Israels Regierung ordnet schnellere Rüstungsproduktion an

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Verteidigungsministerium hat die großen Rüstungsunternehmen des Landes angewiesen, die Produktion offensiver und defensiver Waffensysteme zu beschleunigen. Dies bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums. Hintergrund ist der Krieg Israels und der USA gegen den Iran. Israel bereitet sich den Angaben zufolge auf anhaltende Kampfhandlungen und eine mögliche Ausweitung auf weitere Fronten vor.

Lagebericht und Aufrüstungspläne

Vertretern der Rüstungsindustrie wurde laut Verteidigungsministerium ein operativer Lagebericht präsentiert, zusammen mit kurz- und langfristigen Beschaffungs- und Aufrüstungsplänen. Zudem werden seit Kriegsbeginn am Samstag US-Waffensysteme nach Israel geliefert.

Die israelische Wirtschaftszeitung "Calcalist" schrieb, die relevanten Waffen würden von Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael und Tomer hergestellt. Produkte dieser Hersteller würden auch bei den israelischen Angriffen im Iran eingesetzt. Zu den wichtigsten Raketenabwehrsystemen, deren Produktion beschleunigt werden solle, gehörten Arrow 3 und Barak MX von Israel Aerospace Industries sowie Schleuder Davids von Rafael.

Produktionssteigerung trotz globaler Verpflichtungen

Die Produktionssteigerung erfolge parallel zu Lieferverpflichtungen für ausländische Streitkräfte, von denen viele ihre Beschaffungen angesichts eines globalen Wettrüstens und wachsender geopolitischer Spannungen beschleunigten, schrieb das Blatt ferner.

Seit dem zwölftägigen Krieg mit dem Iran im vergangenen Jahr arbeiteten Israels Rüstungsindustrie sowie Forschungsabteilungen der Armee und des Verteidigungsministeriums auch an "neuen Überraschungen" bei Konfrontationen mit dem Erzfeind, schrieb "Calcalist" weiter. Details dazu wurden nicht genannt./le/DP/mis