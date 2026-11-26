TEL AVIV (dpa-AFX) - Während in den USA angesichts des Stillstands des Gaza-Plans die Frustration über Israel wächst, hat der israelische Verteidigungsminister Israel Katz mit einer neuen großangelegten Offensive dort gedroht. Sollte die islamistische Terrororganisation Hamas ihre Waffen nicht abgeben, werde Israels Armee für die Entwaffnung sorgen und für den Einsatz eine Million Menschen zur Flucht auffordern, schrieb Katz auf der Plattform X.

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Die Hamas hatte im Sommer einem Plan des von Trump ins Leben gerufenen Friedensrats zugestimmt, der vorsieht, dass die Terrororganisation ihre Waffen übergibt und diese dann unter palästinensischer Kontrolle eingelagert werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnte dies ab. Israel fordert eine komplette Entfernung der Waffen aus dem Küstenstreifen. Die israelische Regierung befürchtet, sie könnten der Hamas sonst wieder in die Hände fallen.

Netanjahu soll weitere Aspekte des Plans blockieren

Der Plan des Friedensrats sieht auch vor, dass alle Kampfhandlungen eingestellt werden und Israels Armee nach der Entwaffnung abzieht.

Zudem soll eine palästinensische Übergangsverwaltung mit Unterstützung einer internationalen Stabilisierungstruppe die Kontrolle über Verwaltung und Sicherheit im Gazastreifen übernehmen. Israelischen Medien zufolge blockiert Netanjahu dies derzeit.

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US-Unterhändler Jared Kushner hatte kürzlich in einem Interview mit dem "New York Magazine" gesagt, Israel riskiere ein "internationaler Paria-Staat" zu werden, sollte das Land seinen Kurs in Sachen Gazastreifen nicht ändern.

Die rechtsreligiöse Regierung unter Netanjahu hatte bei der Wahl in Israel am 27. Oktober ihre Mehrheit im Parlament verloren. Die geschäftsführende Regierung bleibt bis zur Vereidigung einer neuen Koalition im Amt und behält auch ihre sicherheitspolitischen Befugnisse. Kritiker werfen ihr vor, aus Gründen des politischen Machterhalts neue Eskalationen provozieren zu wollen.

Katz ruft zur "freiwilligen Auswanderung" aus Gaza auf

Katz forderte in seiner Stellungnahme unterdes die Menschen im Gazastreifen erneut zu einer "freiwilligen Auswanderung" auf. Dieser Plan ist international immer wieder scharf kritisiert worden.

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Israel werde die führenden Hamas-Mitglieder und alle, die an dem Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen sind, verfolgen, drohte er. Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, in den vergangenen Monaten hat das israelische Militär seine Angriffe aber wieder verstärkt. Zuletzt tötete Israels Armee mehrere ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas./cir/DP/mis