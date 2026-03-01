DAX24.631 -2,6%Est505.988 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 +3,2%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.209 +0,6%Euro1,1706 -0,6%Öl79,29 +9,3%Gold5.395 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Öl: Die nächste Trump-Krise Öl: Die nächste Trump-Krise
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israels Verteidigungsminister: Iranisches Volk soll Regierung stürzen

02.03.26 13:54 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz setzt auf einen Umsturz der Führung im Iran durch die Bevölkerung. Es sei das angestrebte Ergebnis, "dass das iranische Volk in der Lage sein wird, dieses Regime für sich selbst zu beseitigen, und damit auch für uns, für die gesamte Region und für die ganze Welt", sagte er nach Angaben seines Büros bei einer Lagebeurteilung mit hochrangigen Vertretern des Sicherheitsapparats.

Wer­bung

Zuvor hatte bereits Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Bevölkerung im Iran zum Sturz der politischen Führung in Teheran aufgerufen.

Expertin: Politischer Wandel nicht einfach

Eva Orthmann, Professorin am Institut für Iranistik an der Universität in Göttingen, sagte, ein politischer Wandel unter den Bedingungen des Krieges werde nicht einfach sein. Nach dem Tod des obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei werde eine Reihe anderer Personen und Gruppierungen versuchen, ihre Privilegien und Machtanteile zu sichern und auszuweiten. "Die Aufforderung an die Bevölkerung, sich zu erheben, scheinen mir unter den momentanen Bedingungen sehr zynisch - wie soll das gehen unter Bombenhagel?".

Die Angriffe und die Tötung von Chamenei hatten im Iran Panik und Trauer, aber auch Jubel und Hoffnung ausgelöst./cir/DP/stw