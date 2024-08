Israels Verteidigungsminister richtet Botschaft an Libanesen

Heute im Fokus

Under Armour übertrifft Erwartungen. Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung. Plug Power-Bilanz hinter Prognosen. Umsatz von SAF-HOLLAND rückläufig. Gewinn von Ströer gestiegen. Infineon will neue Fabrik in Malaysia eröffnen. Robinhood meldet Gewinnsprung. Mehrheitseigner Michael Tojner: Varta soll als Einheit bestehen bleiben. Kursverluste bei NVIDIA & AMD: Analysten sehen Kaufgelegenheit.