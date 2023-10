Israels Zentralbank senkt Konjunkturprognosen - "Sind stark und stabil"

Jerusalem (Reuters) - Die israelische Zentralbank hat angesichts des eskalierenden Nahost-Konfliktes ihre Wachstumsprognosen für das Land gesenkt.

In diesem Jahr soll es beim Bruttoinlandsprodukt statt der bislang erwarteten 3,0 Prozent nur zu einem Plus von 2,3 Prozent reichen, sagten die Währungshüter am Montag voraus. Für 2024 senkten sie die Schätzung von 3,0 auf 2,8 Prozent. "Ich möchte betonen, dass Israels Wirtschaft robust und stabil ist", sagte Notenbankchef Amir Yaron. "In bestimmten Bereichen, wie Innovation und Technologie, sind wir weltweit führend." Die heimische Wirtschaft habe es verstanden, sich von früheren schwierigen Zeiten zu erholen und rasch zu Wohlstand zurückzukehren. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass ihr dies auch dieses Mal gelingen wird", sagte Yaron.

Trotz Sorgen vor einer steigenden Inflation und einem nachlassenden Aufschwung beließ die Zentralbank ihren Leitzins mit 4,75 Prozent auf dem höchsten Niveau seit 2006. Sie hatte den Leitzins zehn Mal in Folge angehoben, ehe sie im Juli und im August eine Pause einlegte, die nun verlängert wurde. Mit den höheren Zinsen soll die Inflationsrate bekämpft werden. Diese fiel zwar im September auf 3,8 Prozent, liegt damit aber immer noch über dem Zielband der Notenbank von 1,0 bis 3,0 Prozent.

Viele Experten haben vor einer Zinssenkung zum jetzigen Zeitpunkt gewarnt. Billigeres Geld kann zwar die Konjunktur anschieben, hätte aber wohl auch unangenehme Nebenwirkungen. So könnte die Landeswährung Schekel, deren Kurs bereits auf den tiefsten Stand zum Dollar seit achteinhalb Jahren abgerutscht ist, weiter schwächen. Das wieder könnte die Inflation befeuern, da Israel viele Waren aus dem Ausland bezieht.

Der Nahostkonflikt ist eskaliert, nachdem die radikal-islamische Hamas am 7. Oktober etwa 1400 Israelis getötet und mehr als 200 Menschen, darunter auch Ausländer, in den Gazastreifen verschleppt hat. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Montag vereinzelt auch mit Bodentruppen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen angegriffen. Zudem flog die Luftwaffe erneut Angriffe auf das Palästinenser-Gebiet am Mittelmeer. Im Gazastreifen wurden nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde seit Beginn der Kämpfe gut 5000 Menschen getötet.

