Istanbuler Staatsanwaltschaft - Khashoggi wurde erwürgt

Istanbul (Reuters) - Der saudiarabische Regierungskritiker Jamal Khashoggi ist nach Angaben der Istanbuler Staatsanwaltschaft erwürgt worden.

Der Journalist sei sofort nach Betreten des saudiarabischen Konsulats in Istanbul vor vier Wochen auf diese Weise vorsätzlich getötet worden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Seine Leiche sei dann zerstückelt und entsorgt worden. Der Erklärung gingen Gespräche mit dem saudiarabischen Staatsanwalt Saud al Modscheb am Montag und Dienstag voraus. Diese Gespräche hätten aber trotz der türkischen Bemühungen um Aufklärung keine konkreten Ergebnisse erbracht, hieß es weiter. Die Tat hat international für Empörung gesorgt und Saudi-Arabien in Bedrängnis gebracht.

Khashoggi war Anfang Oktober im Konsulat in Istanbul getötet worden. Auch Staatsanwalt Modscheb hatte zuletzt von einem Mord gesprochen. Ursprünglich hatten die Behörden in Riad abgestritten, etwas mit dem Verschwinden Khashoggis zu tun zu haben. Später hieß es, der 59-Jährige sei bei einer Schlägerei in der diplomatischen Vertretung ums Leben gekommen. 18 Verdächtige wurden in Saudi-Arabien festgenommen. Die Türkei fordert ihre Auslieferung. Khashoggi war ein scharfer Kritiker des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Dieser hat bestritten, irgendetwas mit der Tat zu tun zu haben.