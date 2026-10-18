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IstCapital Sec: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IstCapital Sec hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 746,2 Millionen PKR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 526,7 Millionen PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.03.16 IstCapital Sec Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
22.12.15 IstCapital Sec Buy ROTH Capital Partners, LLC

Information

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